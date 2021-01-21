اشمون يفوز على مركز شباب ميت عافية في القسم الرابع

الخميس 21/يناير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
محمود غريب



حقق فريق نادي أشمون بقيادة طارق عبد النبي وابراهيم السحرب فوزا كبيرا على حساب ضيفه فريق مركز شباب ميت عافية برباعية نظيفة الخميس في الجولة قبل الأخيرة للظور الأول من القسم الرابع.

تشكيل اشمون جاء مكون من ( احمد العشماوى – مهند ابراهيم – احمد عبد المعبود – محمد خيرى – ابراهيم حسن – علاء حسنى – محمود عبد المنعم- محمد شعبان – رمضان اسماعيل – سعيد شكرى – محمد زكى).

وضم تشكيل ميت عافية بقيادة احمد العادلى كلا من ( عبدالله سمير – احمد محمد – وائل نور – محمد عدلى – محمد عبد السلام – عبد الرحمن عيسوى – محمد سعيد – هانى طارق – عبد الفتاح محمد – مصطفى محمد – علاء صبحى ).

احرز برعاية أشمون احمد عبد المعبود في الدقيقة 38 للشوط الأول وسعيد شكري ورمضان اسماعيل ومحمد خيري في الدقائق 13 و16 و31 للشوط الثاني.

الطاقم التحكيمى بهاء عطا- السيد حسن – مساعد عبد الغنى عياد وراقب المباراه فوزى عبدالغني.

أخبار تهمك

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يتأخر بثنائية نظيفة أمام المقاولون العرب في الشوط الأول

منذ ساعة

السيسي يوجه باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ 19 دقيقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. زيدان يعلق على مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ ساعتين و 21 دقيقة

استبعاد بدر بانون من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب.. وصلاح محسن ومحمد شريف على الدكة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يُهاجم حكم مباراة الأهلي والمقاولون

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

غموض في مستقبل فاران مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 21 ساعة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

03:47 م

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

04:35 م

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

04:44 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»