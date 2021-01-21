اشمون يفوز على مركز شباب ميت عافية في القسم الرابع

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حقق فريق نادي أشمون بقيادة طارق عبد النبي وابراهيم السحرب فوزا كبيرا على حساب ضيفه فريق مركز شباب ميت عافية برباعية نظيفة الخميس في الجولة قبل الأخيرة للظور الأول من القسم الرابع.



تشكيل اشمون جاء مكون من ( احمد العشماوى – مهند ابراهيم – احمد عبد المعبود – محمد خيرى – ابراهيم حسن – علاء حسنى – محمود عبد المنعم- محمد شعبان – رمضان اسماعيل – سعيد شكرى – محمد زكى).



وضم تشكيل ميت عافية بقيادة احمد العادلى كلا من ( عبدالله سمير – احمد محمد – وائل نور – محمد عدلى – محمد عبد السلام – عبد الرحمن عيسوى – محمد سعيد – هانى طارق – عبد الفتاح محمد – مصطفى محمد – علاء صبحى ).



احرز برعاية أشمون احمد عبد المعبود في الدقيقة 38 للشوط الأول وسعيد شكري ورمضان اسماعيل ومحمد خيري في الدقائق 13 و16 و31 للشوط الثاني.



الطاقم التحكيمى بهاء عطا- السيد حسن – مساعد عبد الغنى عياد وراقب المباراه فوزى عبدالغني.