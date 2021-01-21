بطريرك الأقباط الكاثوليك يجتمع مع لجنة البحث العلمي بلجنة الأسرة

Advertisements

التقى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بلجنة البحث العلمي بلجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.



اتسم اللقاء بالحوار الأبوي والنصح والإرشاد، وقدم غبطته الشكر للقمص الدكتور أوغسطينوس منير، وجميع أعضاء اللجنة على ورقة المشروع المقدمة، والتي تهدف إلى إنشاء معهد كاثوليكي للتنمية الإنسانية وعلوم الأسرة، وأشار غبطته إلى أن ورقة المشروع سيتم عرضها ومناقشتها باجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك.