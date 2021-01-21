البورصة الأمريكية تحافظ على المستويات القياسيية خلال تعاملات اليوم

الخميس 21/يناير/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
حافظت البورصة الأمريكية على المستويات القياسية فى التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن رئاسة جو بايدن.

وتعهد بايدن بالقضاء على فيروس كورونا، وأعلن تفاصيل خطته الخاصة بذلك في أول يوم كامل في منصبه، بما في ذلك 10 أوامر تنفيذية وعزمه على استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتكثيف إنتاج المعدات الطبية.

ويهدف بايدن إلى تسريع توزيع اللقاحات من خلال توفير المزيد من التمويل للحكومات والولايات المحلية، وإنشاء المزيد من مواقع التطعيم وإطلاق حملة توعية وطنية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 31223 نقطة.

وصعد "ستاندرد آند بورز500" بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 3854 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 13484 نقطة.

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