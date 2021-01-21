حرس الحدود يسقط في فخ التعادل مع الرجاء

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أنتهت أحداث مباراة حرس الحدود والرجاء التي كانت تقام على ستاد حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة لدوري الممتاز ب بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وبدأ حرس الحدود النباراة بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: علي فرج



الدفاع: عبد الله جمعة _ خالد سامي _ محمد عبدالله _ غريب ياسر



الوسط: أحمد فليكس _ وليد عادل _ محمود عبده



الهجوم: محمود أبو جودة _ مصطفي زيكو _ أحمد حسني



بينما بدأ الرجاء المباراة بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: احمد خير.



الدفاع: محمد إسماعيل _ أمير صابر _ حسين سمير _ إبراهيم جمال .



الوسط: جون سيلا _ وليد خميس _ عمر عطيطو.



الهجوم: عزت جمال _ بلال عبدالحليم _ وائل فراج.



أستمرت محاولات لاعبي كلا الفريقين على المرمى خلال أحداث اللقاء في محاولة لأحراز هدف الفوز وسيطر حرس الحدود على ملعب المباراة وأهدر لاعبي العديد من الفرض.



وبذلك التعادل تراجع حرس الحدود إلى المركز الثاني برصيد 18 نقطة بينما الرجاء في المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط.