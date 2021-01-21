نصائح لقائدي السيارات لتفادي مخاطر الشبورة المائية

حذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي تطرأ على البلاد صباحا غدا الجمعة الموافق 22 يناير، حيث توجد بكثافة على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





ومن هنا يجب على قائدي السيارات توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق منعا للحوادث، ومن النصائح التي وضعتها المرور للتعامل مع الشبورة المائية ما يلي:





- على قائدى السيارات إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة





- وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية





- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) والاسترشاد بالخطوط الأرضية





- يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع





- فتح جزئى لإحدى النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.





- يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً





- استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج





- عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقا.





- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.





- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

- عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة فى مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.