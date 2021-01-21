بتكلفة 500 مليون جنيه.. مستشار رئيس الجمهورية ووزير السياحة يضعان حجر أساس العجلة الدوارة

الخميس 21/يناير/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قام اللواء أمير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ووزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بوضع حجر الأساس لتنفيذ أول عجلة ترفيهية دوارة بالعاصمة " Cairo eye " بحديقة المسلة أمام برج القاهرة على مساحة 5 آلاف متر٢ بتكلفة قدرها ٥٠٠ مليون جنيه.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أن تدشين مشروع عين القاهرة يضيف وجهة ترفيهية وسياحية جديدة للعاصمة وستكون واحدة من معالم القاهرة الحديثة وتأتى ضمن خطة الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 والتي يجرى العمل بها طبقا لتوجهات القيادة السياسية وتهدف الى اعادة الروح الى القاهرة كعاصمة لتحقيق الأهداف العامة للتنمية السياحية.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا المشروع يؤكد إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص باعتبارهم شركاء التنمية من خلال تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحديد أولويات الاستثمار التى تحتاجها عمليات تنفيذ التنمية السياحية .

وأضاف المحافظ أن Cairo Eye تعد اول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة بالعاصمة والأكبر من نوعها في أفريقيا ، وتقع على ارتفاع ١٢٠ متر وتتيح مشاهدة المدينة لمسافة ٥٠ كم ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها وذلك بإطلالة بانورامية بنطاق ٣٦٠ درجة على مدينة القاهرة كما سيتم الاعتماد على الوسائط المتعددة لإثراء الرحلة بمعلومات عن المعالم بالتزامن مع رؤيتها.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم تصميم المشروع مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئية للحفاظ على هوية منطقة الزمالك ، بالإضافة إلى الحفاظ على كافة الأشجار والنخيل الموجودة بالحديقة التي سيتم تنفيذ المشروع بها كما سيتم زيادة اجمالى المساحات الخضراء بالمشروع بنسبة 15 % لتصل إالى 7 آلاف م2 بدلاً من 6100 م2 الموجودة حاليًا ، كما سيتم تطبيق كافة وسائل الأمان مضيفا أنه تم وضع دراسة مرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، مع توفير وسائل مختلفة للوصول إلى المشروع مثل خدمة النقل النهري ، وتخصيص ساحات انتظار للسيارات تسع ٥٠٠ سيارة فوق الأرض وعلى ارتفاع طابقين باستخدام أحدث تكنولوجيا إدارة المواقف.

وأكد المحافظ أن رؤية الدولة لتطوير العاصمة تعتمد على الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة مع اثرائها بالمشروعات السياحية العالمية الحديثة مثل مشروع Cairo Eye والذى يقام على غرار المشروعات الموجودة بالعواصم العالمية كلندن ودبى ولاس فيجاس وسنغافورة لإعادة الدور الريادى والسياحى للقاهرة على خارطة السياحة العالمية.

وأضاف المحافظ أن المشروع تم اختياره ليقام فى واحدة من المناطق ذات الخصوصية الشديدة كالزمالك والتى تتمتع بالإطلال على نهر النيل بما يحقق هدفًا استراتيجيًا للتنمية السياحية المستدامة ويتكامل مع مشروع ممشى أهل مصر ومثلث ماسبيرو وتطوير ميادين القاهرة الخديوية وميدان التحرير.

وتابع المحافظ انه سيتم إطلاق المشروع العام القادم 2022، مشيرا إلى أن المشروع سيضم مجموعة من الخدمات والمرافق كالمتاجر ومنطقة مطاعم ومنطقة ترفيه وقاعة متعددة الأغراض مطلة على النيل بمساحة ١٠٠٠ متر٢.

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