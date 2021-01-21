المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على اللقاح الروسي

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أصبحت المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمنح موافقة مبدئية على لقاح فيروس كورونا الروسي Sputnik V.



يوم الخميس، أكد رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن السلطات الصحية أعطت حقنة التطعيم الروسية ولقاح أكسفورد أسترا زينيكا موافقتهم.



ويسافر وزير الخارجية "بيتر زيجارتو" إلى موسكو لإجراء مزيد من المحادثات، حيث من المتوقع أن يناقش صفقة الشحن والتوزيع.



وأظهرت النتائج المبكرة من تجارب لقاح سبوتنيك نتائج واعدة.



كما يزور مسؤولو الصحة المجريون بكين لإجراء محادثات مع السلطات الصينية بشأن الموافقة والتسليم الفوري لمليون جرعة من لقاح سينوفارم، الذي يستخدم بالفعل في صربيا المجاورة.



وأعلنت شركة "سينو فارم"، وهي شركة صينية مملوكة للدولة، الشهر الماضي أن المرحلة الثالثة من التجارب الخاصة بها أظهرت أنها فعالة بنسبة 79٪ - أقل من تلك الخاصة بشركتي Pfizer وModerna.



لكن رئيس وزراء المجر قال إن الطريقة الوحيدة التي يمكن للبلاد من خلالها تلبية الطلب على التطعيم، بالنظر إلى التسليم البطيء "المحبط" للقاح Pfizer-BioNTech، هو الشراء من روسيا والصين.



تم تطعيم ما لا يقل عن 140.000 مجري بالفعل، لكن جهود الحكومة لنشر اللقاحين الروسي والصيني واجهت معارضة بالفعل.