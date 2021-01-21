المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على اللقاح الروسي

الخميس 21/يناير/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
أصبحت المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمنح موافقة مبدئية على لقاح فيروس كورونا الروسي Sputnik V.

يوم الخميس، أكد رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن السلطات الصحية أعطت حقنة التطعيم الروسية ولقاح أكسفورد أسترا زينيكا موافقتهم.

ويسافر وزير الخارجية "بيتر زيجارتو" إلى موسكو لإجراء مزيد من المحادثات، حيث من المتوقع أن يناقش صفقة الشحن والتوزيع.

وأظهرت النتائج المبكرة من تجارب لقاح سبوتنيك نتائج واعدة.

كما يزور مسؤولو الصحة المجريون بكين لإجراء محادثات مع السلطات الصينية بشأن الموافقة والتسليم الفوري لمليون جرعة من لقاح سينوفارم، الذي يستخدم بالفعل في صربيا المجاورة.

وأعلنت شركة "سينو فارم"، وهي شركة صينية مملوكة للدولة، الشهر الماضي أن المرحلة الثالثة من التجارب الخاصة بها أظهرت أنها فعالة بنسبة 79٪ - أقل من تلك الخاصة بشركتي Pfizer وModerna.

لكن رئيس وزراء المجر قال إن الطريقة الوحيدة التي يمكن للبلاد من خلالها تلبية الطلب على التطعيم، بالنظر إلى التسليم البطيء "المحبط" للقاح Pfizer-BioNTech، هو الشراء من روسيا والصين.

تم تطعيم ما لا يقل عن 140.000 مجري بالفعل، لكن جهود الحكومة لنشر اللقاحين الروسي والصيني واجهت معارضة بالفعل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا سينوفارم جريدة الفجر تطعيم روسى المجر الفجر

أخبار تهمك

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ 38 دقيقة

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بالجولة الأولى في دوري المجموعات لأبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 8 ساعات

قبل مونديال الأندية.. قميص الأهلي التاريخي ممنوع من الظهور بالمباريات

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

استبعاد بدر بانون من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب.. وصلاح محسن ومحمد شريف على الدكة

منذ ساعة و نصف

عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

السيسي يوجه باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة

منذ 9 دقائق

عاجل.. زيدان يعلق على مستقبله مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يرفض رحيل ثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعة

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بشرى سارة وأسعار مرتفعة.. شركة أمريكية تعلن تفاصيل إنتاج لقاح كورونا

أداء مستقر للأسهم الأوروبية بعد انخفاضها في الجلسة السابقة

من هو الدبلوماسي الأوروبي الحاضر توقيع الاتفاقية بين الإمارات والبحرين وإسرائيل؟

إذا نجح العلماء في العثور على لقاح.. من سيحصل عليه أولاً؟

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

عاجل.. إصابة رئيس أوكرانيا بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:47 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

04:35 م

استبعاد بدر بانون من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب.. وصلاح محسن ومحمد شريف على الدكة

03:54 م

السيسي يوجه باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة

05:13 م

باتشيكو يرفض رحيل ثنائي الزمالك

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»