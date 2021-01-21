وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعتمد 200 مليون جنيه لوزارتي الكهرباء والإسكان

وافقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز خطة وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للعام المالي 2020/2021 بمبلغ 200 مليون جنيه، بتوجيه 100 مليون جنيه لكلٍ منهما وذلك لسرعة الإنتهاء من أعمال إزالة المرافق المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري.





وأوضحت السعيد أن الموافقة علي اعتماد المبلغ جاءت في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بمشروعات الطرق القومية التي يتم تنفيذها، وكذلك حرصًا علي تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن موقف تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري.





وأكدت السعيد أن الدولة تتخذ خطوات هامة لتنفيذ مشروعات الطرق القومية لما لها من أهمية قصوي لصالح المواطن، موضحة أن زيادة الإنفاق على الطرق ساهم في خفض معدلات حوادث الطرق بنسبة كبيرة.





ولفتت السعيد إلي حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي المساهمة في دعم ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في الدولة، مضيفة أن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف لرفع مستوى خدمة الطريق، بتنفيذ أعمال توسعية تجعل الطريق يتسع لاستقبال عدد أكبر من السيارات.





جدير بالذكر أن د.هالة السعيد كانت فد وافقت في أكتوبر الماضي، علي تعزيز خطة وزارة النقل "الهيئة العامة للطرق والكبارى" للعام المالى 2020/2021 بمبلغ مليار جنيه لاستكمال مراحل التنفيذ بمشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لانتهائه في موعده المحدد.