استبعاد بدر بانون من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب.. وصلاح محسن ومحمد شريف على الدكة

الخميس 21/يناير/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي

استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بدر بانون وحمزة علاء من تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل.


ويواجه الأهلي ضيفه المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.


بينما ضمت دكة البدلاء كلا من :- 

مصطفى شوبير - أحمد رمضان "بيكهام" - مروان محسن - محمد شريف - عمرو السولية - صلاح محسن - سعد سمير - طاهر محمد طاهر.

فيما تم استبعاد :- 
بدر بانون وحمزة علاء من قائمة المباراة.

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