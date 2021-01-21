السيسي يُصدر توجيه عاجل بشأن منشآت وزارة الداخلية

الخميس 21/يناير/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ووعدد من المسئولين.

وأطلع الرئيس السيسي، على تطوير منشآت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية

ووجه الرئيس بأن تكون المنشأت الجديدة لوزارة الداخلية بمثابة مراكز متكاملة لتقديم الخدمات للمواطنين، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

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