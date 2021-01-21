الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لكورونا للاستخدام الطارئ

الخميس 21/يناير/2021 - 03:54 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا، للاستخدام الطارئ، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.


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