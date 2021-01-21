انطلاق احتفالية "العجلة الدوارة" بالعاصمة لوضع حجر الأساس بالمسلة

الخميس 21/يناير/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
بدأت احتفالية محافظة القاهرة، بتدشين أول عجلة دوارة بالعاصمة "cairo eye"، وذلك بحضور مستشار الرئيس للمشروعات، ووزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

ومن المقرر أن يتم وضع حجر أساس، العجلة بحديقة المسلة، أمام برج القاهرة، وذلك فى إطار تجميل العاصمة.


وتقوم فكرة العجلة، على رؤية القاهرة بأكملها، من نقطة إقامتها في الحديقة، على غرار العجلة الدوارة في لندن، والتي يمكن لأي مواطن أو سائح رؤيتها من نقطة واحدة.


يحضر الاحتفالية، عدد من التنفيذيين بمحافظة القاهرة، وعلى رأسهم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ونائبه بالمنطقة الغربية اللواء إبراهيم عبدالهادي، وعدد من ممثلي وزارة الآثار والسياحة.

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