وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى المنصورة الدولي

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قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتفقد وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى المنصورة الدولي لمتابعة التطورات الجارية بها تمهيدا لافتتاحها الأيام المقبلة وهي من الخدمات الجديدة التى ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بمحافظة الدقهلية.



حيث استقبلت وحدة العناية حوالي 20 سرير عناية مركزة بتجهيزاتهم ليصبح اجمالى عدد الاسرة بالعنايات المتوسطه والمركزه بالمستشفى حوالي 100 سرير.



و قام جولة تفقدية على بعض اقسام المستشفى منها الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جاهزية المستشفى لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا كمااكد سيادته على توافر الادوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع اهالي الدقهلية.



وفي ختام الزيارة قدم وكيل الصحة الشكر والتقدير للمجتمع المدني المساهم في هذا العمل العظيم مشددا على الاهتمام دوما بجودة الخدمة الصحية والعمل على راحة المرضى وتخفيف معاناتهم.