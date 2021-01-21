قافلة صندوق تحيا مصر الطبية تواصل عملها بمستشفى الشيخ زويد المركزي

الخميس 21/يناير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
واصلت قافلة صندوق تحيا مصر الطبية عملها لليوم الثاني على التوالي بمستشفى الشيخ زويد المركزي  بمحافظة شمال سيناء لتوفير الكشف الطبي في تخصصات (العيون - أطفال - باطنة - نساء وتوليد) وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة بدأت عملها أمس الأربعاء  ومن المنتظر أن تقدم خدماتها لنحو ١٠٠٠ مواطن على مدار ٣ أيام.

وأضاف أن القافلة تأتي في إطار تنظيم  الصندوق لعدد من قوافل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة  تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية .

وأوضح عبد الفتاح أنه تم تسليم ٥٠ فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج أمس فضلا عن توزيع ١٠ آلاف قطعة ملابس جديدة و٣ آلاف بطانية على مستحقيها. 

يذكر أن الصندوق أطلق حملة نتشارك من أجل الإنسانية نوفمبر الماضي لتكثيف أنشطته الخدمية والتنموية خلال المرحلة القادمة، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري ومساعدة المحتاجين في مختلف دول العالم.

يأتي ذلك بعد نجاحه في تسجيل 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تنظيمه لأكبر قافلة إنسانية تم توجيهها لنحو مليون أسرة وفرت لهم الغذاء والكساء والأغطية.

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