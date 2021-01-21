وليد منصور يدخل 2021 بأهل الكهف وألبوم لروبي ودويتو لمدين ومحمد جمعة

الخميس 21/يناير/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
يكثف المنتج وليد منصور نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، حيث يقوم ببناء الديكورات الجديدة الخاصه بالمشاهد المتبقية من فيلمه "أهل الكهف" والذي يضم نخبة كبيرة من نجوم السنيما. 

يلعب بطولة الفيلم، الفنان خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح وأحمد عيد ومحمود حميدة ومحمد فراج وريم مصطفى وخالد الصاوي وبيومي فواد و صبري فواز و عبدالرحمن أبو زهرة وأحمد فواز سليم و هاجر أحمد. 

كما اقترب من الانتهاء من تسجيل أغاني ألبوم النجمه روبي والذي يقوم بإنتاجه بالإضافة إلى التحضر لتصوير أولى أغاني الألبوم مع المخرج أحمد علاء.

كما يستعد منصور، لتصوير كليب "آخره سهرة" في أولى تجارب الموزع الشهير أحمد إبراهيم، ويفاجىء المنتج الجمهور بطرح الكليب في عيد الحب الموافق الرابع عشر من فبراير المقبل.

كما يقوم منصور بالتحضير لمفاجأة آخرى تجمع بين المحلن الكبير مدين والفنان محمد جمعة.

وعلى الجانب الآخر، أوشك وليد منصور في الانتهاء من تعديلات سيناريو فيلم "شغل خواجات" والذي سوف يبدأ التحضير له والتعاقد مع نجومه خلال الشهر القادم.

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