هواوي تتعاون مع عدد من الجامعات المصرية لدمج محتواها الأكاديمي في المناهج الدراسية

أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز، الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن تدشين "أكاديمية هواوي" في جامعتي "6 أكتوبر" و"الزقازيق" لتقديم محتواها الأكاديمي الخاص ببرنامجها العالمي الرائد ICT Talent Bank / iTB "بنك القدرات" والذي يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في الجامعات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان تفعيل والاستمرار في التحول الرقمي طبقا لرؤية مصر 2030.

يأتي هذا التعاون في إطار خطة شركة هواوي تكنولوجيز لتأسيس 62 أكاديمية لتعليم التقنيات الحديثة بالجامعات المصرية حيث تهدف هواوي من خلال هذا التعاون إلى مواكبة احتياجات العصر الحالي، والاستثمار في العقول الشابة بدءاً من تزويدهم بالبرامج التدريبية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل على المستوى التقني والشخصي، انتهاءً بالمساهمة في توفير فرص عمل مناسبة محلية وإقليمية من خلال تفعيل التواصل بين الشركات العاملة وغير العاملة في قطاع الاتصالات وخريجي البرنامج التدريبي.

منذ إطلاق برنامج iTB في اكتوبر 2019، تمكنت شركة هواوي من تدريب450 متدرب، بالإضافة إلى تدريب 7000 طالب، منهم 3000 طالب في شبكات التواصل والترابط، و3330 طالباً في الذكاء الاصطناعي، 1277 طالب في الحوسبة السحابية، كما بلغ عدد مراكز التدريب 77 مركزاً.

وفي هذه المناسبة، أشاد الدكتور جمال سامي، رئيس جامعة 6 أكتوبر عن بالتعاون مع شركة هواوي تكنولوجيز قائلاً: "سعداء بهذا التعاون المثمر مع شركة هواوي تكنولوجيز، حيث حازت جامعة 6 أكتوبر على المركز الأول على جميع الجامعات المصرية الخاصة والحكومية للمرة الثانية على التوالي، حيث قامت بتوفير برامج التدريب لأكثر من 1500 طالب، منهم 350 طالب من جامعات حكومية وخاصة وبعض الطلاب من الدول العربية."

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام فوزي، عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق قائلاً: "نحرص على الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال تقديم حلول تكنولوجية عديدة وتدريبات احترافية مختلفة وذلك لتدريب وتأهيل الشباب المصري بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وهذا ما قدمته شركة هواوي تكنولوجيز لنا، فقد شهدنا اقبالاً كبيراً من الطلاب على الالتحاق بالبرامج التدريبية، حيث بلغت نسبة الحضور 91% كما بلغت نسبة الطلاب الناجحين 68%."

كما أضاف الدكتور محمد رمضان، عميد كلية حاسبات ومعلومات بجامعة الأقصر، أن هذا التعاون يهدف إلى تطوير منظومة التعليم في مصر، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة شركة هواوي العالمية، للوصول للأهداف المرجوة من المحتوى التعليمي، حيث أصبحت السمة العامة للمنافسة في كافة المجالات تتركز على قدرة المتنافسين على الابتكار والإبداع خاصة في ظل التحول الرقمي، ولذلك نناشد الشركات الأخرى التي تعمل في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تسير على خطى هواوي لتمكين الشباب وتأهيلهم لدفع مسيرة الرقمنة.

وقال المهندس يسرى عتلم، الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي: " لطالما حرصت شركة هواوي على التعاون مع كافة المؤسسات للاستثمار في تنمية الثروة البشرية وذلك من خلال ربط قدرات الطالب بسوق العمل، ودمج الجانبين النظري والعملي معاً لسد الفجوة الواضحة بين متطلبات سوق العمل، حتى الاّن قمنا بإنشاء اكاديمية هواوي في33 جامعة مصرية بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة". مضيفاً أن اكاديمية هواوي تقدم آليات مختلفة في التدريس تهدف لتغيير الفهم القديم للمادة النظرية بما يعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج iTB تم إطلاقه في أكتوبر 2019، ويهدف إلى تطوير مهارات الأجيال الشابة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان تفعيل والاستمرار في التحول الرقمي طبقاً لرؤية مصر 2030. كما أطلقت شركة هواوي تكنولوجيز مصر مؤخرا معرضها الافتراضي للتوظيف "HiRE 2021"، التابع لبرنامج هواوي التدريبي الرائد "ICT Talent Bank / iTB" "بنك القدرات " برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، وبمشاركة أكثر من 40 شركة من كبريات الشركات المصرية والعالمية و1200 خريج من برنامج iTB، لتنمية وتطوير قدرات الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.