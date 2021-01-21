"الدخاخني" مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة بنها

الخميس 21/يناير/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، قرارا بتكليف الدكتور عمرو محمد صلاح الدين الدخاخني، الأستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري، للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها.

من جانبه وجه "الجيزاوي" الشكر للدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذي السابق لمستشفيات جامعة بنها على ما قدمه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الدكتور طارق تحمل المسئولية في ظروف صعبة وبذل مجهودًا كبيرًا من أجل تطوير المستشفى الجامعي وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى والمترددين عليها.

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