الرابطة الأوروبية: بروتكول العلاج المصري لكورونا أثبت نجاحا (فيديو*

الخميس 21/يناير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أشاد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، ورئيس نقابة الأطباء في إيطاليا، بتعامل الدولة المصري مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا، قائلا: "فخور بالتعامل المصري مع الجائحة".

وأشار "عودة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن بروتكول العلاج المصري أثبت نجاحا مستدلا بارتفاع عدد المتعافين، وعدد من يدخلون غرف العناية المركزية قليل.

وأوضح رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، ورئيس نقابة الأطباء في إيطاليا، أن الوضع في مصر جيد جدا مقارنة بالدول الأخرى، مشيدا بتعامل الأطباء المصريين مع المرضى، وقدرتهم على التعامل مع مختلف الحالات المرضية.

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