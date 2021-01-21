مفاوضات جديدة بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

الخميس 21/يناير/2021 - 12:41 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
قال محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنه سيطرح على نقيب الصحفيين ضياء رشوان بدء المفاوضات لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بعيدًا عن إجراء الانتخابات المقررة في مارس المقبل، وما يصاحب ذلك من خطوات وإجراءات.

وقال "شبانة" في بيان له، إن الصحفيين اعتادوا على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا كل عامين، ولا يحب ربط ذلك بالانتخابات، مشيرًا إلى أن النقيب متحمس لذلك، وأنه فؤ ظل الظروف الحالية، لابد أيضًا من الحديث عن صالح الصحفيين.

وأكد "شبانة" أ أعضاء المجلس الحالي بنقابة الصحفيين والنقيب، حريصون أكثر من أي أحد على إجراء الانتخابات، وأنه لم يصدر من أي عضو بالمجلس ما يشير برغبته في الاستمرار، خاصة وأن نصف المطلس مستمر لعامين قادمين بحكم القانون، وليس لديهم انتخابات، وأنه شخصيًا من هؤلاء.

وأكد السكرتير العام للنقابة، أن الجدل المُثار حاليًا حول إجراء الانتخابات، هو جدل صحي؛ حيث تنقسم الآراء داخل الجمعية العمومية بين مؤيد ومعارض لإجراء الانتخابات في ظل الظروف التي فرضت نفسها، وتفشي وباء كورونا، معتبرًا أن اتخاذ مثل هذه القرارت الحيوية والمرتبطة بصحة وحياة الصحفيين، لابد وأن تكون مدروسة، فالمسؤولية ضخمة للغاية، ولذلك يستعين مجلس النقابة بمجلس الدولة من خلال الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، وكذلك وزارة الصحة من خلال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للحصول على كل الفتاوى القانونية والصحية قبل اتخاذ أي خطوة.

وتابع: "إن المجلس يعلن للجمعية العمومية بكل شفافية كل خطواته في هذا الشأن، وإن المجلس سيعقد اجتماعًا خلال أيام قليلة للإعلان عن الخطوة القادمة".

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