وزير الرياضة أمام البرلمان: تنفيذ 1199 برنامج لبناء الإنسان

الخميس 21/يناير/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن، بمقر المجلس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عرض وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن محور بناء الإنسان المصري كان ضمن الأولويات بالحفاظ على الصحة وممارسة العمل الرياضي، بالإضافة إلى بث روح الولاء والانتماء وتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن محور بناء الإنسان المصري تضمن تنفيذ 1199 برنامجًا واستفاد منها ما يزيد على 46 مليون مواطن، مضيفًا أن شباب الكشافة قاموا بتطهير مراكز الشباب في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن الوزارة استهدفت المشاركة في محور حماية الأمن القومي من خلال بث روح والولاء والانتماء وتعميق المشاركة السياسية، لافتا إلى تنفيذ 144 برنامجا واستفاد منها ما يزيد على 2 مليون شاب.

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