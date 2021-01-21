محافظ القليوبية: متابعة دورية لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر

الخميس 21/يناير/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
استعرض اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، الإجراءات التحضيرية والتنفيذية للمبادرة القومية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير وتنمية (1500) قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية لتحقيق تنمية مستدامة.

جاء ذلك بحضور نائبي المحافظ والقيادات التنفيذية ومديري المديريات وكافة الجهات المعنية.

وأكد الهجان، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كونها تستهدف في المقام الأول بناء المواطن المصري وتقديم كافة الخدمات له بشكل حضاري وفقا لخطة الدولة الاستراتيجية ورؤية 2030، فضلا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية بشتى القطاعات الخدمية.

وتتضمن الاجتماع مناقشة المشروعات المقترحة في مختلف القطاعات الخدمية والمشروعات المختلفة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية بقرى شبين القناطر، للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطن بالقرى والمساعدة في تخفيف العبئ عن كاهلهم لتحقيق حياة كريمة وأمنة لهم.

وشدد المحافظ على ضرورة بذل كافة الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، مشيرًا إلى أنها مبادرة قومية وفرصة ذهبية ولا بد من استثمارها لرفع شأن المحافظة والنهوض بها.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية للوقوف على مراحل وخطوات إعداد خطط شاملة لتطوير قرى مركز شبين القناطر ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات لضمان سرعة تنفيذ المبادرة.

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