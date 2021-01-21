الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة

الخميس 21/يناير/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
رشحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك التابع لمجموعة "نيو إيجيبت" للمشاركة في تطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، وذلك في ضوء حملة "صفط تراب.. البداية" التي تنفذها وزارة البيئة في محافظة الغربية اتساقا مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون بين كل من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة البيئة ومحافظة الغربية بصدد عدد من المبادرات الرئاسية.

من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة شكرها لكافة القائمين على جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك التابع لمجموعة "نيو إيجيبت" من المصريين بالخارج، لاهتمامهم بشأن المساهمة في التنمية بمصر وتقديم الدعم الفني والمادي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال مشاركتهم في الجهود المبذولة لتطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها في إطار عمل المبادرتين الرئاسيتين "اتحضر للأخضر" و"حياة كريمة"، حيث ستكون نقطة انطلاق هذا التعاون من محافظة الغربية.

وقالت وزيرة الهجرة إن المصريين بالخارج لا يتوانون عن خدمة بلدهم من أي موقع أو في أي ظروف، أثبتت التجربة أن المصريين بالخارج دائما يحرصون على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لوطنهم الأم مصر، ونسلم فيهم دائما روح المبادرة والإقدام على التعاون من كافة الجهات الداخلية.
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة
الهجرة: إحدى جمعيات المصريين بالخارج شريك أساسي في حملة وزارة البيئة

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