إغلاق المنطقة الخضراء ببغداد بعد انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران

أغلقت السلطات العراقية، المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بعد انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، بتفجير انتحاري وسط العاصمة العراقية بغداد.



