إغلاق المنطقة الخضراء ببغداد بعد انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران

الخميس 21/يناير/2021 - 12:11 م
قوات عراقية
قوات عراقية

أغلقت السلطات العراقية، المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بعد انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، بتفجير انتحاري وسط العاصمة العراقية بغداد.


وفجر انتحاري نفسه في سوق لبيع الملابس بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد.

 

وأفادت القناة، بأن انفجارًا ثانيًا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.

 

وكشفت القناة، أن الانفجار الأول كان بواسطة حزام ناسف وسط سوق مكتظة، مؤكدا أن السلطات الأمنية سارعت بعد الانفجارين إلى إغلاق المنطقة الخضراء الحكومية ومنع دخولها لغير حاملي تصاريح الدخول.


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بغداد انفجارين انتحاريين المنطقة الخضراء العراق

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