سكرتير عام 'الصحفيين': تقدمنا بـ20 بلاغ للنائب العام ضد كيانات وهمية

الخميس 21/يناير/2021 - 11:26 ص
محمد شبانة
محمد شبانة
ميسون أبو الحسن

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة تقدم بأكثر مم 20 بلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد عدد من الكيانات الوهمية، ومنتحلي صفة صحفي، وكيانات موازية لنقابة الصحفيين، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه بالفعل ألقي القبض على عدد من منتحلي الصفة، وذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية والنيابة العامة، وخاطبت النيابة العامة نقابة الصحفيين في هذا الشأن.

وناشد سكرتير عام نقابة الصحفيين، الزملاء أعضاذ الجمعية العمومية، التقدم بشكاوى ضد أي كيان موازي للنقابة أو متتحل صفة، مؤكدًا أن النقابة تتخذ فورًا الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع: "مجلس النقابة لا يتهاون في هذا الملف، وسنبذل قصارى جهدنا للقضاء على تلك الظاهرة، التي تسئ للنقابة والزملاء الصحفيين".

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