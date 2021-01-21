نجم ريال مدريد: جاريث بيل يعاني مع توتنهام

الخميس 21/يناير/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد سامي

تحدث الإسباني داني سيبايوس لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، عن معاناة الويلزي جاريث بيل جناح توتنهام هوتسبير، وزميله السابق في ريال مدريد الإسباني.

وصرح سيبايوس في تصريحات صحفية إنجليزية، ان البريميرليج اصبح مختلفًا في الوقت الحالي، حيث يواجه جاريث بيل صعوبة على التأقلم، الأمر ليس سهلًا.

وأشار: ان رجوع بيل إلي الدوري الإنجليزي كانت جيدة للطرفين، عندما كان يلعب مع السبيرز منذ 7 سنوات كانت البطولة مختلفة تمامًا، ثم رحل إلى ريال مدريد.

وأتم: عندما يصل بعض اللاعبين إلى هنا يعرفون أنه دوري بدني جدًا، لكن حينما يبدأون في اللعب يدركون أن هذا الشق البدني مضاعف، من الصعب التأقلم بسهولة، هذا ما حدث مع بيل.

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