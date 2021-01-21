منة فضالي تكشف الأشياء التي تعاني منها

الخميس 21/يناير/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

كشفت الفنانة منة فضالي عن معاناتها الشديدة التي تواجهها دائمًا في حياتها بسبب عدم التقدير، مُشيرة إلى أن هذا الأمر جعلها تتعامل بصمت؛ لعلمها أنها لن تصل لأي شئ إذا تكلمت، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتبت منة فضالي منشورًا قالت فيه :"من كتر القسوة والحرب وعدم التقدير والإحترام وعدم الأمان والوفاء والحب الحقيقي، بقيت بتفرج وبسكت مش عارفة لأمته، ولكن اكتشفت إن مفيش فايدة في أي حاجة، كله رايح".

وفي سياق آخر، يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي الدرامية هو مسلسل "سكن البنات"، وهو بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، هاجر الشرنوبي، محمد نجاتي، دينا، أحمد جمال سعيد، وهو من تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

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