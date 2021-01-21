نادية العراقية تكشف عن سبب رفضها لتقديم البرامج التلفزيونية

الخميس 21/يناير/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



كشفت الفنانة نادية العراقية، عن سبب رفضها لتقديم ثلاثة عروض لبرامج تلفزيونية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت نادية العراقية منشورًا قالت فيه :"3 قنوات طلبتني أقدم برنامج ورفضت؛ لأن مافيهاش جديد، وكل أفكاري اتقدمت في برامج أخرى حتى الأزياء" .

وكانت الفنانة نادية العراقية مؤخرًا قد أعلنت عن تضامنها مع الفنانة حورية فرغلي بعد إعلانها عن تعرضها التنمر بسبب أنفها، حيث كتبت :"بكيت بجد وأنا بسمع محادثة حورية فرغلي عن جحود البشر، تغير الناس لمجرد إنها تعرضت لحادث وشكلها اتغير شوية، ده الواحد عريان عايش وسط ملايين وكأنه في جزيرة لوحده، شيء بشع على مستوي الوسط الفني حتى العلاقات الإنسانية شللية، محدش بيسأل إلا لو فيه مصلحة، أنا حاسة بيها لأني زيها، لولا حب الناس والعيلة كنت انتحرت قهرًا، ربنا معاكي حورية وبيتي مفتوح ليكي وقلبي، بحبك".

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