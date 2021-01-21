استشاري مناعة تكشف مفاجأة عن من يعانون من نقص فيتامين "د"

Advertisements

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، إن الأشخاص الذي يعانون من نقص في قيتامين د معرضون للإصابة بفيروس كورونا بصورة أكبر وأسرع من غيرهم، وإذا أصيبوا تكون تداعيات الإصابة عليهم أكبر من غيرهم.



وأشارت "نهلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مصر بها فيتامين د "ببلاش" حيث يمكن الحصول على الفيتامين من خلال الشمس، ناصحة المصريين بالتعرض للشمس لمدة ثلث ساعة يوميا وخاصة في الساعة 12 ظهرا.



وأضافت أن فيتامين د في الأطعمة قليل جدا، متابعة: "موجود في البيض ولكن حتى نستفاد منه لازم ناكل كرتونة بيض، وده صعب"، لافتا إلى أن من يثبت أن لديهم نقص في فيتامين د يمكنهم الحصول عليه من خلال أقراص مكملات غذائية.

