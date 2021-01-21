بايدن: الشعب الأمريكي قادر على تجاوز هذه المرحلة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خلال احتفالية التنصيب، إن الشعب قادر على تجاوز هذه المرحلة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن الاحتفالات متواصلة في البيت الأبيض بتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.