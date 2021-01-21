موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد انطلاق مونديال الأندية والمقرر إقامتها مطلع فبراير القادم بقطر .





ويلتقي الأهلي في المباراة الأولى مع الدحيل القطري يوم 4 فبراير القادم في أولى مباريات المونديال.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الدحيل يوم 4 فبراير في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويواجه الأهلي نظيره فريق المقاولون العرب اليوم الخميس في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المفترض أن يجتمع موسيماني مع لجنة الكرة خلال الساعات القادمة لحسم القائمة النهائية المشاركة في مونديال الأندية، والمقرر إرسالها 22 يناير الجاري.