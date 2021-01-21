لابورتا يحذر من تأجيل انتخابات برشلونة بسبب ميسي

تحدث خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، إلى إجراء انتخابات النادي الكتالوني في موعدها يوم 24 يناير الجاري لإنقاذ بقاء ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع البارسا.

وقال لابورتا خلال تصريحات لإذاعة راديو كتالونيا: "تأخير الانتخابات يضر بالتجديد المحتمل لليونيل ميسي".

وتابع: "الأندية الأخرى يمكن أن ترى هذا الوضع وتستغله بمحاولة التوقيع مع ميسي".

وواصل: "يجب إجراء تدقيق قبل تقديم عرض التجديد، هذا الوضع لا يفيد برشلونة على الإطلاق، لأنني أصر على أننا بحاجة إليه".

وأكمل: "موقفي لم يتغير، أخبرنا وكيل جارسيا أنه لا توجد أموال لضمه أو لدفع راتبه حاليًا".

وأتم: "إذا كان يريد أن ينضم لبرشلونة وفق رغبتنا، فلننتظر حتى نهاية الموسم".