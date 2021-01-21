باريس سان جيرمان يهدد صفقة برشلونة المنتظرة

الخميس 21/يناير/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة انتقال الإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني في يناير الحالي مهددة بالفشل.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن اسم جارسيا ارتبط بقوة بالعودة إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بناءً على رغبة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني في تدعيم خط الدفاع وتردد أنه تم التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بقوة بضم النجم الإسباني الذي يتبقى 6 أشهر فقط في عقده مع مانشستر سيتي.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن تأجيل برشلونة لقرار التعاقد مع جارسيا حتى الصيف المقبل سيجعل أي فرضية واردة الحدوث.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن السعر الحالي لجارسيا والذي يبلغ 5 ملايين يورو ومثلهم متغيرات في متناول سان جيرمان ومعظم الأندية الإنجليزية.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه تأجيل الاتفاق الذي أتمه برشلونة مع النجم الإسباني بالتعاقد معه لمدة 5 مواسم ونصف للصيف المقبل قد يتسبب في ما لا يحمد عقباه.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن جارسيا متمسك بالانتقال إلى برشلونة لكن في يناير الحالي، حيث يرغب النجم الإسباني في اللعب بعد أن خرج من حسابات مدربه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.
ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة لرونالد كومان فإنه يرى أن تأجيل الصفقة للصيف المقبل سيتسبب في أزمة كبيرة خصوصا في ظل الإصابات التي يعاني منها مدافعيه كما أن جارسيا قد يتلقى عروضًا أخرى من أندية تشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا أيضًا.

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