دبلوماسي سابق عن علاقة بايدن بمصر: "اللي يصاحبنا يكسب" (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على مشهد تنصيب جون بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الامريكية اليوم، قائلًا: "عدم تهنئة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الجديد بايدن مثال سيء للغاية ضد الديمقراطية".





وتابع "بيومي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي السابق "ترامب" كان يجب عليه أن يتقبل الخسارة، ولا يعمل على إثارة الأزمات، لافتَا إلى أن مشهد حضور 3 رؤساء سابقين مشهد تنصيب الرئيس "بايدين" كان عظيمًا، خاصة أن الجميع كان يظهر المودة الشديدة لـ "بادين".



