ارتفاع كبير في أسعار الذهب بنهاية التعاملات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، في تعاملات متقلبة، بعد تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر مع آمال دعم المزيد من التحفيز المالي من قبل إدارة بايدن.

وأدى بايدن اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، متعهداً بإعادة توحيد الشعب الأمريكي.

وفي أول تغريدة عبر من حسابه الرسمي عبر "تويتر"، قال الرئيس الأمريكي إنه سيقدم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 1.4 بالمائة إلى 1866.50 دولار للأوقية، رابحاً 26.30 دولار.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر  بنحو 1.5 بالمائة عند مستوى 1867.2 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 90.48.

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