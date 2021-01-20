أحمد موسى لحزب الوفد: عبد العليم داوود دافع عن برلمان الجماعة الإرهابية (فيديو)

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علق الإعلامي أحمد موسى، على اختيار «الوفد» للنائب محمد عبد العليم داوود، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «النائب محمد عبد العليم داوود كان يدعم برلمان الإخوان، واعترض حينها على حل مجلس جماعة الإخوان الإرهابية»، متابعا «عبد العليم وصف حل مجلس نواب الإخوان خلال حوار مع المصري اليوم عام 2012 بالتدخل العسكري».



وتابع «داوود زعم زيفا خلال حواره مع صحيفة المصري اليوم بوجود مخطط لهدم ثورة 25 يناير، نحتاج إلى رد من حزب الوفد على تعيين داوود رئيسا للهيئة البرلمانية، بعدما دافع عن الإخوان عام 2012»، متسائلا «كيف يأتي اختيار داوود للهيئة البرلمانية بعد يوم واحد من اتهاماته لحزب الأغلبية».



وأضاف «ندعم المعارضة البناءة، لكن لا يجب أن نصدر الأزمات».

