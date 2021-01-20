نشأت الديهي: حفل تنصيب "بايدن" غير تقليدي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن غير تقليدي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدت اليوم على أطراف أصابعها، وبدت واشنطن كثكنة عسكرية في حماية 25 ألف من الحرس الخاص لتأمين حفل تنصيب جو بايدن.

وأكد، أن حفل التنصيب يختلف عن جميع أحداث تنصيب رؤساء أمريكا من قبل، فهو تنصيب في ظل جائحة كورونا، وفي ظل الأحداث الدامية في 6 يناير التي شهدت اقتحام مبني الكونجرس الأمريكية، واليوم هو يوم استثنائي في تاريخ أمريكا.

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