أكد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة ، إنه "ليس سعيداً بخوض مباراة كورنيا المنتمي لدوري الدرجة الثالثة خارج أرضه في ملعب للعشب الصناعي في دور 32 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم غداً الخميس، لكنه أكد أنه لا يبحث عن أعذار اذا تعرض فريقه لهزيمة صادمة".



وأطاح كورنيا بأتلتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى من الدور السابق بفوزه 1-0 وأصبحت المفاجآت شائعة في كأس الملك منذ تعديل نظامها العام الماضي بإلغاء نظام الذهاب والإياب.



وأبلغ كومان مؤتمراً صحافياً اليوم الأربعاء "من الرائع أن يلعب فريق بالدرجة الثالثة مباراة بهذا الحجم في ملعبه وليست لدي مشكلة في ذلك ولكن مشكلتي في نوع الأرضية الذي لم نعتد اللعب عليه".



وأضاف "بالنسبة لي اللعب على عشب صناعي لا يمت لكرة القدم بصلة وأتفهم أن هذه الفرق حين تواجه الأندية الكبرى تحظى بميزة اللعب على الأرض لكن يجب أن يعتمد الأمر على حالة الملعب والأضواء الكاشفة وهكذا".



وقال المدرب الهولندي إنه "ربما يجري تغييرات بالتشكيلة ويمنح فرصا للاعبين الأقل خبرة خاصة بسبب أرض الملعب".



وتابع "اللاعبون الشبان أكثر اعتياداً على هذا النوع من الملاعب في الدرجات الأدنى، بينما لم يلعب المخضرمون على هذه الملاعب منذ وقت طويل وهذا صعب لأن الكرة ترتد بشكل مختلف. لكننا نحتاج للاستعداد جيداً والعشب الصناعي ليس عذراً والمفاجآت تحدث دائماً في الكأس وستكون مواجهة صعبة لأنها أهم مباراة لهم بالعام".



وسيفتقد برشلونة جهود قائده ليونيل ميسي للإيقاف مباراتين بعد طرده خلال الخسارة من أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر يوم الأحد.