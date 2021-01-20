الرئيس الجزائري يجري عملية جراحية ناجحة بألمانيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات

قال التلفزيون الرسمي الجزائري يوم الأربعاء، إن الرئيس عبد المجيد تبون خضع لعملية ناجحة في القدم بألمانيا .

 

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن تبون سيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة حال حصوله على موافقة الطاقم الطبي.

 

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أفادت يوم الأحد بأن الرئيس توجه إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقا بـ"كوفيد -19".

 

وأوضح بيان الرئاسة أن علاج المضاعفات كان مخططا له قبل عودة الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك.

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