محافظ كفرالشيخ: تلقينا 114 ألف و61 طلب تصالح بقيمة 512 مليون و227 ألف جنيه

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 114 ألف و61طلب تصالح، بقيمة 512مليون و227ألف جنيه.
 
، مشيرا إلى أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.


وأضاف محافظ كفر الشيخ،ان مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية ل 50جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية " محليات"، واستقبالهم ب 88مدرسة بالقرى،و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

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