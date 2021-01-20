"معيط" يستعرض تجربة إصدار أول سند أخضر بالمنطقة بمنتدي أبوظبي للتمويل المستدام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
استعرض الدكتور محمد معيط ، وزير المالية تجربة إصدار أول سند أخضر سيادي في المنطقة، بما في ذلك كيفية هيكلته، وإسهامات مختلف الشركاء الاستراتيجيين وكيفية تحديد استخدام العائدات، خلال الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام - التي أقيمت افتراضيا هذا العام تحت شعار "تمويل التعافي المستدام والقدرة على مواجهة التحديات في المستقبل" - الخطوات التي من شأنها دعم التعافي الاقتصادي وإعادة بناء الاقتصادات العالمية عن طريق نهج مستدام ومرن.

وقال : كخطوة إضافية نحو التزامها بالحد من التغير المناخي وأن تصبح مثال يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت مصر عن الانتهاء بنجاح من إطار عمل التمويل الأخضر في سبتمبر 2020، والذي شكل علامة فارقة في عملية إصدار أول سند أخضر سيادي للبلاد وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن إطار عمل التمويل الأخضر في مصر يتماشى مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لسوق المال لعام 2018 ، بالإضافة إلى الركائز الخمس لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .

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