شاهد.. لقطات حصرية لتأمين محيط مبنى الكونجرس قبيل تنصيب بايدن

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استعدت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، لتنصيب رئيسها السادس والأربعين في مراسم يغيب عنها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وحصلت قناة الغد على لقطات حصرية لتأمين محيط مبنى الكونجرس قبيل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.



وودع الرئيس الأمريكي المنتهية دونالد ترامب العاصمة واشنطن في آخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.



وغادر ترامب على متن مروحية رئاسية متوجها إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ماريلاند على بعد 24 كلم عن وسط واشنطن، ثم استقل الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأمريكي، وتوجه ترامب على متن الطائرة الرئاسية إلى منزله في ولاية فلوريدا.



وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب: "أتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة".



