شاهد.. لقطات حصرية لتأمين محيط مبنى الكونجرس قبيل تنصيب بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
استعدت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، لتنصيب رئيسها السادس والأربعين في مراسم يغيب عنها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وحصلت قناة الغد على لقطات حصرية لتأمين محيط مبنى الكونجرس قبيل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وودع الرئيس الأمريكي المنتهية دونالد ترامب العاصمة واشنطن في آخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وغادر ترامب على متن مروحية رئاسية متوجها إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ماريلاند على بعد 24 كلم عن وسط واشنطن، ثم استقل الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأمريكي، وتوجه ترامب على متن الطائرة الرئاسية إلى منزله في ولاية فلوريدا.

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب: "أتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة".

أخبار تهمك

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مواعيد مونديال الأندية بمشاركة الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

07:30 م

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

06:01 م

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

02:59 م

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

05:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»