رئيس النواب يحيل بيان رانيا المشاط إلى اللجنة المختصة

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أحال مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي الجبالي، بيان الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلي اللجنة البرلمانية المختصة وذلك لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة وإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزيرة لعرضه علي مكتب المجلس.



وعرضت وزيرة التعاون الدولي،الدكتورة رانيا المشاط، في البيان الذي ألقته اليوم الأربعاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الآتي:



• دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» 182019 – 212022



• والجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



• كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، فيلمًا قصيرًا حول الشراكات التنموية مع برنامج الأغذية العالمي، والذي يعرض المشروعات المنفذة بمحافظة الأقصر لتحقيق التنمية الزراعية والريفية.