



رابط الاستعلام عن تكافل وكرامه يناير 2021 بالرقم القومي عبر موقع tk.moss.gov وزارة التضامن الاجتماعى





الاستعلام عن تكافل وكرامه، فلقد تزايد البحث بشكل كبير من قبل المواطنين بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية عن ذلك الرابط الالكتروني الخاص بالاستعلام عن معاش تكافل وكارمة باستخدام الرقم القومي وذلك بعد أن أكدت وزارة التضامن الاجتماعي انه قد تم توفير الرابط الالكتروني بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة ليتمم من خلاله الاستعلام عن تلك التفاصيل الخاصة بمعاش تكافل وكرامة وبشكل خاص في تلك الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامه المواطنين ولضمان سلامتهم من عدم التعرض لاماكن مزدحمة، ولذلك ازداد البحث من قبل المواطنين حول تلك الكيفية التي يتم خلالها الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021.





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021

فلقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنة قد تم توفير ذلك الرابط الالكتروني التابع للوزارة الذي يتم من خلاله الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك حتي يتثني للمواطنين الاستعلام عن المعاش بكل سهولة من دون الحاجة الي التوجة الي المصالح الحكومية في ظل تلك الظروف، ولقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي انة قد تم توفير معاش تكافل وكرامة من أجل مساندة تلك الاسر الاكثر احتياجا للحصول على المعاش وتلك الفئات من السيدات المطلقات والارامل ومن محدودي الدخل وتلك الفئات التي تستحق المعاش للعيش حياة كريمة وتوفير احتياجاتهم المعيشية اليومية.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

لقد أوضحت وزارة التضامن تلك الخطوات التي يتم اتباعها من قبل المواطنين ليتمكنوا من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك عن طريق اتباع التالي:-





- يتم الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- ومن ثم يتم اختيار خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

- ويتم ادخال البيانات المطلوبة من الرقم القومى وغيره.

- ومن ثم يتم الضغط على الاستعلام.



