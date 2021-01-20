بعد الخلاف.. الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعلن المنتج نصر محروس، عن تعاونه من جديد مع الفنان بهاء سلطان بعد خلافات دامت سنوات، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث نشر نصر محروس، صورا تجمعه ببهاء سلطان، وعلق عليها: "ابنى فى الفن وأخويا وصاحبى وعشرة عمرى اللى بتشرف بيه، بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك فرى ميوزيك".

جدير بالذكر أن بهاء سلطان واجه أزمة امتدت لسنوات مع المنتج نصر محروس، دون الوصول لحل، ما منعه من طرح ألبومات جديدة لسنوات.

وتسبب ألبوم "سيجارة" في أزمة بهاء سلطان ونصر محروس منذ العام 2014، ووصل الثنائي إلى ساحات القضاء رغم محاولة تدخل الأصدقاء المقربين لإنهاء الأزمة.

في سياق منفصل، كان المنتج نصر محروس قد كشف عن اقتراب طرح أغنية جديدة للنجم مصطفى شوقى، بعنوان "يا سمرا" من كلمات الشاعر هشام الجخ وألحان محمود الخيامى، وتوزيع رامى سمير، ووصفها بأنها ستكون بشكل مختلف من حيث الكلمات واللحن وطريقة الغناء.

وكتب نصر محروس، عبر حسابه بموقع إنستجرام، قائلًا: "يا سمرا أغنية جديدة لـمصطفى شوقي بشكل مختلف من حيث الكلمة واللحن وطريقة الغناء انتظروها قريب جدا.. أتمنى تعجب حضراتكم".


بعد الخلاف.. الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان
بعد الخلاف.. الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان
بعد الخلاف.. الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان
بعد الخلاف.. الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان
بعد الخلاف.. الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان
بعد الخلاف.. الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصر محروس الفنان بهاء سلطان

أخبار تهمك

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مواعيد مونديال الأندية بمشاركة الأهلي

منذ أقل من ساعة

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"ملطشة القلوب" لمصطفى شوقي تقترب من المليون الخامس عبر"يوتيوب"

التفاصيل الكاملة لخلاف بهاء سلطان ونصر محروس وأسباب منعه من الغناء

نصر محروس يكشف لـ"الفجر الفني" سبب طرح نسخة جديدة من "ضارب عليوي" بدون راقصة

المنتج نصر محروس يستعد لطرح "طمني عاللي غايب" لساندرا حاج

كليب"طمني عاللي غايب" لـ ساندرا يحقق مليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

بعد نجاح "ضارب عليوي".. مصطفى شوقي يستعد لطرح أغنية "عِرقسوسي"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

07:30 م

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

06:01 م

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

02:59 م

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

05:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»