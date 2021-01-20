بعد الخلاف.. الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان

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أعلن المنتج نصر محروس، عن تعاونه من جديد مع الفنان بهاء سلطان بعد خلافات دامت سنوات، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



حيث نشر نصر محروس، صورا تجمعه ببهاء سلطان، وعلق عليها: "ابنى فى الفن وأخويا وصاحبى وعشرة عمرى اللى بتشرف بيه، بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك فرى ميوزيك".



جدير بالذكر أن بهاء سلطان واجه أزمة امتدت لسنوات مع المنتج نصر محروس، دون الوصول لحل، ما منعه من طرح ألبومات جديدة لسنوات.



وتسبب ألبوم "سيجارة" في أزمة بهاء سلطان ونصر محروس منذ العام 2014، ووصل الثنائي إلى ساحات القضاء رغم محاولة تدخل الأصدقاء المقربين لإنهاء الأزمة.



في سياق منفصل، كان المنتج نصر محروس قد كشف عن اقتراب طرح أغنية جديدة للنجم مصطفى شوقى، بعنوان "يا سمرا" من كلمات الشاعر هشام الجخ وألحان محمود الخيامى، وتوزيع رامى سمير، ووصفها بأنها ستكون بشكل مختلف من حيث الكلمات واللحن وطريقة الغناء.



وكتب نصر محروس، عبر حسابه بموقع إنستجرام، قائلًا: "يا سمرا أغنية جديدة لـمصطفى شوقي بشكل مختلف من حيث الكلمة واللحن وطريقة الغناء انتظروها قريب جدا.. أتمنى تعجب حضراتكم".





