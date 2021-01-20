عاجل..تفعيل ميزة جديدة في البريميرليج

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء موافقة الأعضاء على تفعيل وإضافة بعض الميزات الجديدة في المباريات القادمة والتي إقترحها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.


وقالت رابطة البريميرليج ان الصحة الخاصة باللاعبين هي الأولوية لذلك سيتم إستحدام تغييرين في حالات إرتجاج المخ كحد أقصى لكل فريق مع منح الفريق المنافس نفس العدد من التغييرات.


وأتمت "هذه التجربة ستطبق بعد مشاورات أجراها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى الحصول على توصيات من خبراء في الارتجاج، للسماح باستبدالات إضافية للاعبين الذين يعانون من ارتجاج فعلي أو مشتبه في إصابتهم".

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