سميرة سعيد: "بحب معاك" عودة للرومانسية بعيدا عن الصخب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

علقت المطربة سميرة سعيد، علي طرحها أغنية "بحب معاك" أولي أغنيات ألبومها الجديدة، إن الأغنية عودة للرومانسية بعيدا عن حالة الصخب التي نعيش فيها، سواء علي مستوي الموسيقي أو حتي علي مستوي الأحداث التي نعيشها بشكل يومي.

وأضافت "الديفا" سميرة سعيد، في بيان صحفي سعيد أن الأغنية تعتبر رد علي كل من يعتبر دعمها للمرأة في الأغاني اضطهاد ضد الرجل، مؤكده أنها قدمت العديد من الألوان الغنائية والأفكار في قصص الأغنيات علي مدار عمرها الفني، وأنها دائما ما تكون حريصة علي تقديم أشكال مختلفة والخروج عن المألوف معتبره أن الأغنية أغنية رايقة وهادية تفصل المستمع عن مشاكل الواقع التي نعيش فيه فهي أغنية مختلفة وبسيطة.

وكانت سميرة سعيد، قررت مع بداية عام 2021 أن تعتمد على طريقة جديدة لطرح ألبومها الجديد، حيث تقدم خلالها أغنيات الألبوم على مدار العام بالكامل بطرح أغنية أو أكثر خلال كل شهر، ومفاجأة شهر يناير جاءت اليوم الأربعاء وهى طرح أغنية "بحب معاك" على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

يذكر ان "بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، ومن إخراج نضال هانى.. تقول كلمات "بحب معاك، وتقول كلمات الأغنية:بحب معاك أحس الوقت بيعدي وآخر الليل يبان بدري وبعدين يبقى دلوقتي وتنطق إسمي يبقى جميل بحب معاك الاقي ان الوجع راحة وأحكي كلامي بصراحة وتسمع ليا بالراحة وما تملش من التفاصيل بحب تشوفني من جوه وتقلب ضعفي ده قوة وتبعد عني وانت قريب وانت بعيد.. تقرب لي وتفهم حزني من صوتي وتقرا عينيا وسكوتي وزي ما قلبي محتاجلك يحس انك بتحتاج ليه بحب معاك اكون حرة ومسئولة وليا وجودي مش صورة وأحس بإن انا الأولى وآخر وحدة تعرفها بحب معاك تحسسني بقيمتي كتير وان ما بيننا حب كبير واني بجد وش الخير واجمل واحدة بتشوفها بحب تشوفني من جوه وتقلب ضعفي ده قوة وتبعد عني وانت قريب وانت بعيد.. تقرب لي وتفهم حزني من صوتي وتقرا عينيا وسكوتي وزي ما قلبي محتاجلك يحس انك بتحتاج ليه".
سميرة سعيد: "بحب معاك" عودة للرومانسية بعيدا عن الصخب
سميرة سعيد: "بحب معاك" عودة للرومانسية بعيدا عن الصخب
سميرة سعيد: "بحب معاك" عودة للرومانسية بعيدا عن الصخب
سميرة سعيد: "بحب معاك" عودة للرومانسية بعيدا عن الصخب

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سميرة سعيد البوم سميرة سعيد

أخبار تهمك

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تعرف على مواعيد مونديال الأندية بمشاركة الأهلي

منذ أقل من ساعة

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ حوالي 6 ساعات

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 5 ساعات

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بلقيس تطلق أغنية "تعالى تشوف" باللهجة المغربية

"تعالى تشوف" لبلقيس تحقق مشاهدات قياسية!

بعد إطلاقها "تعالى تشوف".. بلقيس تحصد نجاح أغنيتها الجديدة باللهجة المغربية

بلقيس تتألق على يوتيوب!

تعرف على عدد مشاهدات أغنية بلقيس الجديدة "تعالى تشوف" باللهجة المغربية

بعد أسبوعين من عرضها.. أغنية بلقيس الجديدة باللهجة المغربية تحقق 7 ملايين مشاهدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

06:01 م

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

07:30 م

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

02:59 م

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

05:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»