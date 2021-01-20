البنك الأهلي ينهي إجراءات ضم نجم الزمالك

أنهى مجلس إدارة نادي البنك الأهلي إجراءات انتقال كريم بامبو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة

وقال بامبو في تصريحات خاصة بأنه أصبح لاعباً في صفوف البنك الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعد إنهاء كافة الأمور مع نادي الزمالك.

وجاء انتقال اللاعب إلى البنك الأهلي بعد مفاوضات استمرت لمدة أسبوع بين مسؤولي الناديين، حيث انتهى الإتفاق على انتقال بامبو إلى البنك الأهلي لمدة 6 أشهر.

يذكر أن اللاعب كان قد تلقى أكثر من عرضاً خلال الأيام القليلة الماضية من أندية إنبي والجونة وسموحة ولكنه فضل الإنتقال إلى البنك الأهلي بعد الإتفاق على جميع الأمور المالية بين الفريقين.