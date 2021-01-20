البنك الأهلي ينهي إجراءات ضم نجم الزمالك

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

 

أنهى مجلس إدارة نادي البنك الأهلي إجراءات انتقال كريم بامبو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة

 

وقال بامبو في تصريحات خاصة بأنه أصبح لاعباً في صفوف البنك الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعد إنهاء كافة الأمور مع نادي الزمالك.

 

وجاء انتقال اللاعب إلى البنك الأهلي بعد مفاوضات استمرت لمدة أسبوع بين مسؤولي الناديين، حيث انتهى الإتفاق على انتقال بامبو إلى البنك الأهلي لمدة 6 أشهر.

 

يذكر أن اللاعب كان قد تلقى أكثر من عرضاً خلال الأيام القليلة الماضية من أندية إنبي والجونة وسموحة ولكنه فضل الإنتقال إلى البنك الأهلي بعد الإتفاق على جميع الأمور المالية بين الفريقين.

أخبار تهمك

إعادة المسحة الطبية لأكرم توفيق

منذ 40 دقيقة

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ ساعتين و 42 دقيقة

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ أقل من ساعتين

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ يوم

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

منذ ساعة و 14 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

02:59 م

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

04:28 م

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

03:59 م

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»