مصر ترحب بمشروع الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أصدرت وزارة الخارجية بيانا منذ قليل، تُرحب فيه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتُثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدًا لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

وأكدت الوزارة علي تطلّع مصر لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات.

كما أصدرت وزارة الخارجية بيانا، تبادلت فيه جمهورية مصر العربية، اليوم، ودولة قطر مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وجاء ذلك اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا.

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