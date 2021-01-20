بدء التحقيق مع الأب المتهم بتعذيب رضيعته وتهديده بحرقها أمام المارة

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ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباخث مركز شرطة نبروه القبض علي الأب المتهم بتعذيب رضيعته وتركها بلا ملابس في الشارع تصرخ علي اثر خلافات مع زوجته.



وحررت زوجة االأب المتهم بطل فيديو تعذيب رضيعته محضرا بمركز شركة نبروه، ورفعت مقطع فيديو لواقهعة التعذيب علي مواقع التواصل الاجتماعي ولاقي تعاكفا كبيرا.



ورصدت ادارة المساعدات الفنية بأمن الدقهلية تداول مقطع الفيديو ونجحت في كشف هوية بطل الفيديو وتم القبض عليه للعرض عبي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وكان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فيديو يظهر أب يجرد طفلة رضيعة لايتعدى عمرها عام واحد من كامل ملابسها، ويتركها تزحف بأيديها وأقدامها في الشارع، وسط صراخ من المارة والجيران الذين حاولوا منعه دون جدوى محاولا حرقها.





وكشفت الواقعة أن صاحب الواقعة أب قرر أن يتخلى عن كل مشاعر الأبوة أمام الجميع في قرية أبنوب التابعة لمدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، قام بخلع ملابس ابنته الرضيعة وتعذيبها، للانتقام من زوجته أمام مكان مسكنهما في الدقهلية.





وتبين أن الأب يدعى رمضان أبو الشحم الذي يبلغ من العمر 36 سنة، قام بخلع ملابس رضيعته بالكامل، وتركها في الشارع في عز الصقيع، ومنع الأهالي من إنقاذ طفلته، وذلك للانتقام من زوجته لخلافات أسرية بينهما.





وأكد شهود عيان بالمنطقة أن الأب سيء السمعة، ودائم المشاجرة مع زوجته فى الشارع، وقام بهذا الفعل الشنيع للانتقام من زوجته من أجل حرق قلبها على نجلتها، وذلك بعد مشاجرة بينهما اسمتع لها جميع السكان فى الشارع.

وتبين أن الزوجة متزوجة منذ عامين من الأب وبينهما خلافات دائمة قامت على إثرها الزوجة بترك مسكن الزوجية والعودة لمنزل لأهلها، كما حاول الأهالي إنقاذ الطفلة ولكنه قام بمنعهم، وأكد أن من سيقرب لها سيقوم بالاعتداء عليه بالضرب.





ولاقى الفيديو غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى مطالبين بضبط الأب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.





وعلي صعيد اخر في واقعة مشابهة تىجع لعام 2018 تمكنت قوات تأمين مستشفى المنصورة العام بمحافظة الدقهلية، من ضبط سيدة لظهور آثار تعذيب على طفلتها الصغيرة.



بدأت الواقعة بإبلاغ الطبيب "محمد أ م"، 29 سنة طبيب جلدية بمستشفى المنصورة العام بأنه أثناء قيامه بمباشرة عمله كطبيب حضرت إليه "خلود ص م" 29 سنة ربة منزل وصحبتها نجلتها البالغة من العمر 3 سنوات لتوقيع الكشف الطبى عليها، ولاحظ الطبيب آثار حروق حديثة وقديمة على جسد الطفلة فقام بإبلاغ الشرطة.





وبسؤال والدة الطفلة قررت قيام والدها بمعاقبتها بملامسة أدوات ساخنة لجسمها لمنعها من التبول في الفراش.





وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.



