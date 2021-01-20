تبدأ 31 يناير.. مواعيد تسليم وحدات المرحلة الأولى بمنطقة أرض مطار إمبابة

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تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم الأحد، الموافق 31 يناير 2021، تسليم الوحدات السكنية التى تم طرحها بالمرحلة الأولى، بمنطقة أرض مطار إمبابة، للفائزين بها.



ومن المقرر أن يتم التسليم يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ولمدة 12 أسبوعا.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم الوحدات السكنية التى تم طرحها بالمرحلة الأولى، بمنطقة أرض مطار إمبابة:



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ يوم الأحد، الموافق 31 يناير الحالى، تسليم 820 وحدة سكنية "41 عمارة"، تم طرحها بالمرحلة الأولى، فى منطقة أرض مطار إمبابة، للفائزين بها، حيث يتم التسليم يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ولمدة 12 أسبوعا.



وأوضح المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تم التنسيق بين الهيئة، وبنك التعمير والإسكان، بشأن إرسال رسائل نصية للعملاء المخصص لهم الوحدات، طبقا للجداول الزمنية المحددة للتسليم.



ويتم التسليم وفقا لما يلى:



- تسليم وحدات العمارات أرقام 1، و11، و13، و14، فى الأسبوع الأول.



- تسليم وحدات العمارات أرقام 2، و3، و15، فى الأسبوع الثانى.



- تسليم وحدات العمارات أرقام 10، و16، و17، و18، فى الأسبوع الثالث.



- تسليم وحدات العمارات أرقام 4، و19، و20، فى الأسبوع الرابع.



- تسليم وحدات العمارات أرقام 12، و5، و22، و27، فى الأسبوع الخامس.



- تسليم وحدات العمارات أرقام 6، و28، و29، فى الأسبوع السادس.



- تسليم وحدات العمارات أرقام 7، و30، و31، و32، فى الأسبوع السابع.



- تسليم وحدات العمارات أرقام 8، و9، و34، فى الأسبوع الثامن.



- تسليم وحدات العمارات أرقام 21، و36، و38، و24، فى الأسبوع التاسع.



- تسليم وحدات العمارات أرقام 23، و33، و39، فى الأسبوع العاشر.



- تسليم وحدات العمارات أرقام 25، و35، و40، فى الأسبوع الحادى عشر.



- تسليم وحدات العمارات أرقام 26، و41، و37، فى الأسبوع الثانى عشر.







إنجازات الإسكان فى عهد السيسى



ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد، تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الإسكان، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المخططة، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 107.27 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 627.6 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 388.35 ألف وحدة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 98.4 مليار جنيه.



وقد تمثلت أهم الإنجازات المنفذة فى: توفير 414 وحدة للإسكان الاجتماعى، كما تم الانتهاء من نحو 165.958 ألف وحدة فى مشروع المناطق غير الآمنة، بإجمالى تكلفة بلغت 41 مليار جنيه، ذلك إلى جانب الانتهاء من 41.4 ألف وحدة فى مشروعات دار مصر، ونحو 2.232 ألف وحدة فى مشروع سكن مصر، ونحو 4.032 ألف وحده فى مشروع جنة.



كما تم تنفيذ 108 مشروعات لمدن الجيل الرابع، بهدف تخفيف الضغط على المدن القديمة، والمساهمة فى توفير المسكن المناسب لمختلف فئات المجتمع، وجارٍ تنفيذ 180 مشروعا آخر، ومن أهم تلك الإنجازات تنفيذ 20 مدينة جديدة من أبرزها العاصمة الإدارية، وجار التخطيط للبدء فى تنفيذ 10 مدن أخرى.